Domenica In chiude prima Mara Venier si prepara a salutare il pubblico ecco quando e perché

Domenica In, lo storico contenitore festivo di Rai 1 condotto da Mara Venier.Quest’anno, infatti, la “zia Mara” concluderà la sua stagione prima del previsto, lasciando il pubblico un po’ spiazzato. Il motivo? Una scelta interna che ha poco a che fare con i contenuti. e molto con i conti.Domenica In chiude prima: ecco quando va in onda l’ultima puntata e perchéNonostante i piani iniziali prevedessero una conclusione intorno alla metà di giugno per tutto il palinsesto, Domenica In uscirà di scena già Domenica 11 maggio. Donnapop.it - Domenica In chiude prima, Mara Venier si prepara a salutare il pubblico: ecco quando e perché Leggi su Donnapop.it Il sipario sulla stagione televisiva 2024/2025 si avvicina alla chiusura, ma non per tutti allo stesso momento. Se la maggior parte delle trasmissioni del daytime Rai andrà avanti fino all’inizio dell’estate, c’è un programma amatissimo che ha deciso di anticipare i saluti. Si tratta diIn, lo storico contenitore festivo di Rai 1 condotto da.Quest’anno, infatti, la “zia” concluderà la sua stagionedel previsto, lasciando ilun po’ spiazzato. Il motivo? Una scelta interna che ha poco a che fare con i contenuti. e molto con i conti.Inva in onda l’ultima puntata eNonostante i piani iniziali prevedessero una conclusione intorno alla metà di giugno per tutto il palinsesto,In uscirà di scena già11 maggio.

