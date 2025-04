Promozione Puglia come cambia la classifica del girone B dopo Taurisano Copertino

Taurisano e Copertino, valevole per la trentunesima giornata di campionato, si configura definitivamente la situazione in classifica riguardante il girone B della Promozione pugliese. Al termine della regular season mancano quattro turni, e il ritorno in campo è fissato per. Brindisireport.it - Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo Taurisano-Copertino Leggi su Brindisireport.it Con il recupero tra, valevole per la trentunesima giornata di campionato, si configura definitivamente la situazione inriguardante ilB dellapugliese. Al termine della regular season mancano quattro turni, e il ritorno in campo è fissato per.

Promozione Puglia girone B, cambia la classifica dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees. Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees. Promozione Puglia: la Virtus Mola supera il Bitritto Norba, poker della Virtus Palese. Promozione pugliese, i risultati e le classifiche della 22ª giornata. Promozione/A Puglia, 27a Giornata: risultati e classifica. Promozione Puglia girone B: pari per il Mesagne, Carovigno battuto in casa. Ne parlano su altre fonti

Come scrive brindisireport.it: Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo Taurisano-Copertino - La partita valevole per la ventottesima giornata si è giocata domenica 13 aprile ed è stata vinta per 2-0 dalla formazione granata ...

Lo riporta lecceprima.it: Promozione Puglia, come cambia la classifica del girone B dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees - Cambia la classifica del girone B del campionato di Promozione pugliese a seguito delle sanzioni inflitte alla Rinascita Refugees. La FIGC, dopo un'indagine della Procura Federale, ha infatti ...

Secondo baritoday.it: Promozione Puglia, ecco la nuova classifica del girone B dopo la penalizzazione della Rinascita Refugees - Cambia la classifica del girone B del campionato di Promozione pugliese a seguito delle sanzioni inflitte alla Rinascita Refugees. La FIGC, dopo un'indagine della Procura Federale, ha infatti inflitto ...