Bonus da 1000 euro per nuovi nati al via come richiederlo La circolare Inps con i requisiti

Roma, 14 aprile 2025 – Pubblicata sul sito dell’lache spiega nel dettagliorichiedere il2025, l’una tantum prevista dalla legge di Bilancio 2025. Il contributo viene erogato per ogni figlio nato o adottato nel 2025, non concorre alla formazione del reddito imponibile (quindi non implica un eventuale aumento della tassazione). Pensato per incentivare la natalità in Italia, viene finanziato con 330 milioni dinel 2025, fondi che saliranno a 360 milioni dal 2026. L'monitorerà l'utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al ministero del Lavoro e al Mef.Per avere accesso aldabisogna soddisfare alcuniche andiamo di seguito a elencare: Possonoi cittadini italiani, quelli di Stati membri della Ue, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.