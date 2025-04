Commissione europea approva vaccino pneumococcico coniugato 21 valente negli adulti

negli over 18 Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea (Ce) ha approvato il vaccino pneumococcico coniugato 21-valente di Msd (V116) per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia inv Ilgiornaleditalia.it - Commissione europea approva vaccino pneumococcico coniugato 21-valente negli adulti Leggi su Ilgiornaleditalia.it E' indicato per la prevenzione di malattia invasiva e polmonite da pneumococcoover 18 Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - La(Ce) hato il21-di Msd (V116) per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia inv

