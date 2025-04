It.insideover.com - Studiosi islamici dichiarano obbligo religioso il supporto alla resistenza palestinese

Leggi su It.insideover.com

A Gaza, ogni esplosione interroga la moralità collettiva nonostante la diffusa inerzia delle coscienze e un raro decretocerca con risolutezza di superare questa barriera di indifferenza. Si tratta di una fatwa, un parere legale autorevole di esperti di legge islamica, che in questo caso, va oltre la sua tradizionale funzione giuridico religiosa proponendosi come un giudizio morale universale che condanna sia chi commette violenza sia l’omissione consapevole.L’ha emessa l’Unione Internazionale degliMusulmani (IUMS), articolandosi in quindici punti che colpiscono l’ipocrisia internazionale. Una risposta esplicita e senza mezzi termini a quello che viene definito “il genocidio israeliano in corso a Gaza”, si traduce in una richiesta di intervento militare dei paesi musulmani, affiancata da sanzioni economiche contro Israele e da un sostegno totale