Regionali Campania perché la candidatura del leghista Zinzi può andare avanti Molto dipende da Piantedosi

Zinzi, lanciato dalla Lega come candidato in Campania, è una mossa vera o di facciata? Dopo lo stop al terzo mandato, nel centrodestra è tutto aperto. Leggi su Fanpage.it Gianpiero, lanciato dalla Lega come candidato in, è una mossa vera o di facciata? Dopo lo stop al terzo mandato, nel centrodestra è tutto aperto.

Regionali Campania, perché la candidatura del leghista Zinzi può andare avanti. Molto dipende da Piantedosi. Regionali, Salvini spinge Piantedosi a Napoli. Fine mandato, De Luca punta mezzo milione in comunicazione. Terzo mandato, il governo impugna la legge della Campania. Regionali, cosa può succedere per le sfide 2025: i nodi Veneto e Campania. Martusciello: “Decidere presto il candidato alla Regione”. Regione Campania, trovato l'accordo per il post De Luca. Ecco tutti i nomi in pole. Ne parlano su altre fonti

Segnala fanpage.it: Regionali Campania, perché la candidatura del leghista Zinzi può andare avanti. Molto dipende da Piantedosi - Gianpiero Zinzi, lanciato dalla Lega come candidato in Campania, è una mossa vera o di facciata? Dopo lo stop al terzo mandato, nel centrodestra è tutto ...

Riporta repubblica.it: Regionali, Salvini alza la posta per tenersi il Veneto. E lancia Zinzi in Campania - La mossa per creare scompiglio nell’alleanza. Il Carroccio punta principalmente alla riconferma di un suo candidato per il dopo Zaia ...

msn.com comunica: Regionali, il risiko dal Veneto alla Campania (dopo lo stop della Consulta a De Luca) - Partiti in fibrillazione dopo il «no» al terzo mandato. Ora il candidato dopo Zaia potrebbe essere di nuovo in leghista. La partita nel campo largo e i problemi su Fico ...