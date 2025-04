Game-experience.it - Harry Potter, HBO conferma che Paapa Essiedu interpreterà Piton nella serie TV

Leggi su Game-experience.it

HBO ha annunciato ufficialmente i primi nomi del cast per l’attesissimaTV di, e tra le rivelazioni più sorprendenti spiccanel ruolo di Severus. L’attore britannico, noto per le sue interpretazioni intense in I May Destroy You e Gangs of London, darà volto a uno dei personaggi più complessi e amati del mondo magico.Variety ha riportato che assieme a lui, altri grandi nomi arricchiranno questa nuova trasposizione televisiva: John Lithgow sarà l’enigmatico Albus Silente, Janet McTeerla rigorosa Minerva McGranitt, e Nick Frost vestirà i panni dell’indimenticabile Hagrid. A completare i primi annunci ufficiali ci sono Luke Thallon, nel ruolo ricorrente del professor Raptor (Quirinus Quirrell), e Paul Whitehouse nei panni del custode Argus Gazza (Argus Filch).