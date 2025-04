Roma colonia di granchi giganti sotto i Fori di Traiano le cause cosa dicono gli esperti

Roma può offrire a cittadini e visitatori, spunta anche la presenza millenaria dei granchi giganti ai Fori di Traiano. Nell'aria dei mercati e della Basilica Ulpia, stando a quanto riporta Open, vive una colonia di crostacei «potamon»: la loro presenza è dovuta a un habitat acquatico favorevole. Il Messaggero ha reso noto che i granchi giganti si sono insediati in una parte chiusa al pubblico percorsa da canali di scolo e coperte di mattoni, per consentire il deflusso delle acque verso i corsi sotterranei che sono protetti da apposite grate. Durante la notte è possibile osservarli mentre la mattina si trovano i loro resti, dal momento che sono prede dei corvi e dei gabbiani, altro specie che sta colonizzando da tempo la capitale.Scoperta una colonia di granchi giganti a Roma: cosa dicono gli espertiIn passato, la comunità scientifica aveva già documentato la presenza dei granchi giganti, infatti i ricercatori dell'università Roma tre ne avevano censiti più di 500, anche se ora sono molti di più.

