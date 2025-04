Ilfattoquotidiano.it - “Wanda Nara ha regalato due Rolex a Keita Baldé comprandoli con la carta di credito di Mauro Icardi”: nuove indiscrezioni sulla rottura

Si fa ancora più caotica la vicenda che lega, l’ex marito, e l’ex presunto amante e attaccante del Monza, marito di Simona Guatieri. A rivelare altri dettagli sul triangolo infuocato ci hanno pensato Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno durante il programma “El Ejercito de la Mañana“: “La questione che più infastidisceè chesi comporta da brava madre quando avrebbe lasciato i figli chiusi in un hotel molto importante in Turchia mentrelavorava e lei se ne andava con l’amante”.Poi l’affondo: “haduecon ladidi”.Dal canto suo la ballerina di “Ballando con le stelle”, che tornerà su Rai Uno il 9 maggio, salvo slittamenti, per un’edizione speciale dello show di Milly Carlucci per celebrare i 20 anni di messa in onda, ha sempre ammesso il flirt conma di averlo frequentato solo dopo aver scoperto che(attualmente fidanzato con Eugenia “China” Suarez) la tradiva.