Giornata del Made in Milano la proposta di Morelli

Giornata del Made in Milano". È la proposta lanciata oggi dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, in occasione della presentazione ufficiale della moneta commemorativa dedicata a Campari, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per valorizzare la città come brand internazionale attraverso una Giornata a lei dedicata.Perché parlare di Made in Milano"Milano è già di per sé una garanzia di qualità e innovazione nel mondo. Istituire una Giornata del Made in Milano significherebbe riconoscerne il valore e trasformarlo in una leva strategica per la promozione economica e culturale del nostro Paese", ha dichiarato Morelli, collegando l'iniziativa alla più ampia celebrazione del Made in Italy.

