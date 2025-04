Sinner torna in campo Alcaraz ossessionato dal suo fantasma Duello rinviato al Roland Garros tutti vogliono la finale tra Jannik e me

Sinner-Alcaraz: la sfida si rinnova al netto delle ultime scalate al vertice. Intanto, dopo settimane di attesa e speculazioni, Jannik Sinner è pronto a calcare nuovamente i campi da tennis, con quella compostezza glaciale che lo distingue da chiunque altro. Il talento di San Candido torna in campo come un guerriero che ha saputo ascoltare il proprio corpo, senza cedere alla pressione mediatica. Il suo rientro non è solo una questione sportiva, è un messaggio: la lucidità e la gestione sono più potenti della fretta.Mentre il pubblico attende con impazienza il suo primo match post-stop, Carlos Alcaraz continua a guardare verso nord, verso quel rivale che non riesce a togliersi dalla testa. Se per il mondo intero il giovane spagnolo è l'erede naturale di Nadal, per lui il vero metro di paragone è Sinner.

