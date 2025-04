Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina 2026, svelate le torce dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

Ledi, che accenderanno l’attesa e l’entusiasmo per i, sono statelunedì 14 aprile in due eventi simultanei alla Triennale die all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Madrine d’eccezione quattro straordinarie atlete. AStefania Belmondo, ultima tedofora di Torino 2006, insieme alla campionessa Paralimpica Bebe Vio. A Osaka, invece, Martina Caironi, medaglia d’oro a Parigi 2024, e Carolina Kostner, stella del ghiaccio e bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014.Lesi chiamano Essential, per lo stile minimale che le contraddistingue, e sono state realizzate da Eni, Partner dei. Le due versioni – una per ie l’altra per i– differiscono nella sfumatura di colore: la torcia Olimpica presenta sfumature verdi e blu, mentre quella Paralimpica presenta tonalità sul bronzo.