Arexpo diventa Principia e allarga la sua mission, De Biasio: “Identità che guarda all’Italia intera”.

Milano, 14 aprile 2025 –cambia nome e dal primo luglio sarà. La nuova denominazione è stata presentata oggi alla Pinacoteca di Brera, a Milano. Il cambio segna una nuova fase per la società proprietaria dell'area ex Expo Milano 2015, oggi motore del distretto dell'innovazione Mind. Igor De, amministratore delegato die il nuovo brand logo della società (foto Mianews) Con, nome che evoca l'idea di inizio e fondamento, la società potrà operare a livello nazionale, grazie all'ampliamento del proprio perimetro d'azione oltre la Lombardia. “La società non si occupa più unicamente dell'area Expo - ha spiegato l'ad Igor De- ma sta rigenerando aree in tutta Italia, in nuovi distretti dell'innovazione da collegare con Mind. Era giusto quindi avere un nuovo brand, un nuovo posizionamento e un nuovo percorso che nasce dae si evolve in”.