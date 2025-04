Lapresse.it - Stellantis, accolta class action su aribag Citroen

Leggi su Lapresse.it

Il Tribunale di Torino accoglie lasugli airbag di alcuni modelli di autoprodotte tra il 2009 e il 2019.“Sul caso degli airbag difettosi installati su circa 190mila veicolimodelli C3 e Ds3, prodotti tra il 2009 e il 2019, che in caso di incidente potrebbero causare esplosioni con effetti anche letali sia per il conducente che per i passeggeri, il Tribunale di Torino ha dichiarato ammissibile lanei confronti di Groupe Psa Italia epresentata da Codacons, Adusbef e Assourt“, rivelano le stesse associazioni.