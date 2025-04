Amica.it - Innamorarsi vivendo in epoche diverse. Succede a Keanu Reeves e Sandra Bullock in "La casa sul lago del tempo": perché vederlo stasera in tv

Se siete in vena di romanticismo allo stato puro,in tv c’è il film che fa per voi. A patto di non aspettarsi altro che una struggente storia d’amore, Lasuldelè la conclusione perfetta della giornata. Dove vedere “Lasuldel”, in tv e in streamingAnchei protagonisti sono. Che una volta parcheggiato l’autobus impazzito di Speed, hanno riportato la loro incredibile alchimia in una commedia romantica. Che possiamo vedere alle 21.40 su La5, il canale 30 del digitale terrestre. E in conranea anche in streaming qui, sul sito di Mediaset Infinity.Si tratta di una pellicola del 2006 diretta da Alejandro Agresti, regista argentino in un’esranea incursione nel cinema hollywoodiano.