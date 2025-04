Quotidiano.net - Effetto Musk, troppi atti vandalici sulle Tesla: assicurazioni più care del 28%

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 aprile 2025 -nel mirino non solo dei vandali, ma anche delle compagnie assicurative che le proteggono. Negli ultimi mesi, complice forse l’aumento degliregistrati in diverse città italiane tra cui Roma, i costi delle polizze furto-incendio per i veicoli elettrici prodotti da Elonhanno subito un’impennata senza precedenti. E chi possiede oggi un’auto elettrica del patron potrebbe pagare circa 220 euro in più l’anno, se non di più. A lanciare l’allarme è Facile.it, che ha analizzato oltre 130mila preventivi Rc auto con copertura furto e incendio. Ecco quanto costano lee come proteggere la propria auto anche da eventi sociopolitici. Assicurare una: preventivi in salita Secondo lo studio di Facile.it, da dicembre 2024 ad aprile 2025 i premi assicurativi destinati allesono cresciuti del 28% su base annua, passando da una media di 796 euro a 1.