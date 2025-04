361magazine.com - Tennis, Sinner torna ad allenarsi e Musetti avvicina la top 10

Sempre bene il movimento azzurroNel weekend, Lorenzosi è arreso, anche causa infortuni, in finale a Montecarlo a Carlos Alcaraz. Nonostante la sconfitta, raggiunge il suo best ranking.Oggi ha 3.200 punti e così scavalca Holger Rune e Tommy Paul, a soli 15 punti da Casper Ruud, numero 10. Manca davvero poco affinché ilta di Carrara entri tra i migliori dieci al mondo.Battendo Alcaraz in finale,sarebbe diventato il nono italiano in Top 10 nell’intera storia dele l’Italia avrebbe avuto per la 18ma settimana nell’era del ranking computerizzato (dal 1973) due giocatori tra i primi 10 del mondo.Il ranking è comandato sempre da Jannik, dal 13 aprile, di nuovo autorizzato adnei circoli affiliati e con tesserati in vista del rientro in campo agli Internazionali BNL d’Italia.