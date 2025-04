Quotidiano.net - Assegno unico di aprile 2025 in ritardo? Ecco quando arriva, le date del pagamento

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14- Bisogna pazientare un altro po’ per l’di. Se il contributo destinato alle famiglie con figli a carico viene infatti erogato ogni 20 del mese, questopresenta però un’eccezione: Pasqua e Pasquetta coincidono con domenica 20 e lunedì 21, proprio nellein cui di norma l’Inps effettua i pagamenti. Dunque,pagheranno l’e universale dil’L’erogazione del contributo economico avverrà dopo le festività pasquali, a partire dal 22 del mese. Resta comunque valida la programmazione standard prevista dall’Istituto: da marzo a giugno, i pagamenti regolari sono fissati per il giorno 20 di ogni mese, a meno che non coincidano con giorni festivi. Per chi ha presentato una nuova richiesta, il primo accredito è previsto nell’ultima settimana del mese successivo alla data di presentazione della domanda.