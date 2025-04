Anche la neutrale Svizzera si arma con missili di difesa

Anche la Svizzera partecipa alla corsa agli armamenti: la Federazione prevede infatti di acquistare quattro o cinque sistemi di difesa aerea a medio raggio Iris-T Slm dalla tedesca Diehl Defence, formando un contratto che sarebbe in fase avanzata di trattativa. Lo ha dichiarato venerdì armasuisse, l'ufficio federale per gli acquisti della difesa, che avrebbe intenzione di chiudere la trattativa per le batterie di missili terra-aria nel terzo trimestre di quest'anno con l'approvvigionamento che avverrà nell'ambito dell'iniziativa "Scudo del cielo europeo". Lo scorso anno, i legislatori svizzeri avevano stanziato 660 milioni di franchi svizzeri (809 milioni di dollari) per la difesa aerea a medio raggio e hanno quindi portato avanti in modo coerente il programma di innovazione delle difese.

