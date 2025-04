Università di Cassino Veronica si laurea a discutere la tesi è il suo avatar

Veronica ed è il primo avatar a laurearsi in Italia. Con tanto di 110 e lode. È successo questa mattina nell'Aula Magna dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Veronica Nicoletti, classe '98, originaria di Arpino è tra le prime studentesse in Italia a sostenere una tesi di laurea con l'aiuto di un avatar, grazie ad un percorso di back story realizzato con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Quell'avatar è la sintesi della sua tesi dal titolo "Educare all'Intelligenza Artificiale, educare l'Intelligenza Artificiale: mitigazione dei Bias". La tesi che è stata discussa interamente dall'avatar Veronica, che si è presentata alla commissione ed ai presenti, rispondendo alle loro domande in presa diretta. La neo dottoressa in Scienze Pedagogiche si è limitata ad assistere il suo avatar.

