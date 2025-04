Chi vuole la casa cantoniera di Limbiate E’ all’asta si raccolgono offerte entro il 22 aprile

casa cantoniera situata a Limbiate, in Corso Como 38, inserito nel Piano delle alienazioni 2025-2027 e ora ufficialmente all’asta. Ecco la casa cantoniera di Limbiate all’asta Il bene, 7 vani catastali in A7, oltre a 24 metri quadri di box in C2 e 10 . Ilnotiziario.net - Chi vuole la casa cantoniera di Limbiate? E’ all’asta, si raccolgono offerte entro il 22 aprile Leggi su Ilnotiziario.net La Provincia di Monza e della Brianza mette in vendita l’exsituata a, in Corso Como 38, inserito nel Piano delle alienazioni 2025-2027 e ora ufficialmente. Ecco ladiIl bene, 7 vani catastali in A7, oltre a 24 metri quadri di box in C2 e 10 .

Profughi, il viaggio nei centri di accoglienza: Carate Brianza e Limbiate. Un altro centro di accoglienza a Monza e Brianza. Chi vuole la casa cantoniera di Limbiate? E’ all’asta, si raccolgono offerte entro il 22 aprile. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ilnotiziario.net: Chi vuole la casa cantoniera di Limbiate? E’ all’asta, si raccolgono offerte entro il 22 aprile - La Provincia di Monza e della Brianza mette in vendita l’ex casa cantoniera situata a Limbiate, in Corso Como 38, inserito nel Piano delle alienazioni ...

Lo riporta msn.com: Limbiate, nessuno vuole l’area ex Greenland: ripubblicato il bando di vendita - The post Limbiate, nessuno vuole l’area ex Greenland: ripubblicato il bando di vendita appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza.

Scrive ilcittadinomb.it: Limbiate, nessuno vuole l’area ex Greenland: ripubblicato il bando di vendita - Area ex Greenland di Limbiate: tutto da rifare. Un’altra asta pubblica senza esito positivo e dopo un anno di attesa si è ancora alla ricerca di un acquirente che possa avviare il recupero di ...