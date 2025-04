Anteprima24.it - Jabil, Rsu: “Lavoratori e delegati non saranno al Mimit”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIdella multinazionale Usadi Marcianise (Caserta), insieme ai lorosindacali aziendali – Rsu – non parteciperanno al tavolo convocato mercoledì 16 aprile al, in cui si dovrebbe discutere della cessione dell’azienda statunitense e dei suoi 408 addetti alla Tma (Tme Assembly Engineering Srl), nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia, braccio operativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Una soluzione, quella paventata dae sostenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ihanno già bocciato più volte nei mesi scorsi, ma che è rimasta sempre sul tavolo come unica alternativa ai licenziamenti. Nelle scorse settimane è stata anche avviata e conclusa da parte dila procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei 408dello stabilimento di Marcianise; l’azienda Usa dell’elettronica ha dunque mani libere per licenziare se dovesse saltare la cessione a Tma.