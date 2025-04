Lanazione.it - Tears in the rain: Blade Runner torna in sala al Giunti Odeon

Firenze, 14 aprile 2025 - Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Se lo chiedeva provocatoriamente lo scrittore americano Philip K.Dick, che nel 1968 pubblicava un romanzo - da noi arrivato con il titolo "Il cacciatore di androidi" - ambientato in un futuro post-apocalittico, dove gran parte degli esseri umani sono fuggiti nelle colonie extramondo, la maggior parte delle specie animali si sono estinte, e il detective solitario Rick Deckard deve dare la caccia a sei "replicanti" in fuga appartenenti all'ultima generazione: si chiamano Nexus 6 e seppur con una longevità limitata a quattro anni sono in grado di sviluppare emozioni proprie. Su quel testo buttarono gli occhi prima Martin Scorsese, e poi Ridley Scott, reduce dai successi de "I duellanti" e "Alien"; la sceneggiatura passò dalle mani di Robert Jaffe, figlio del produttore, a quelle dell'attore Hampton Fancher, ma fu la versione di David Webb Peoples l'unica ad incontrare il favore dell'autore, scomparso poco prima dell'uscita del film, nel giugno del 1982: figlio di una produzione tribolata - il britannico Scott, abituato ad avere il pieno controllo dell'art direction e lasciare molta autonomia agli attori, incontrò l'ostilità della troupe e dello stesso Harrison Ford, scelto dopo un lungo casting al posto di Robert Mitchum - "" fu un disastro anche in, incassando appena 27,5 milioni di dollari a fronte di 28 di spesa.