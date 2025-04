Metropolitanmagazine.it - Eddington, il primo trailer del nuovo film di Ari Aster in concorso a Cannes 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È appena stato rilasciato ilteaser del prossimodi Ariche vede i personaggi introdotti mentre discutono delle teorie del complotto sul COVID. ““, un western moderno che debutterà in, è l’ultimodidopo la delusione al botteghino di “Beau ha paura” del 2023. Secondo la breve sinossi: “Nel maggio 2020, uno scontro tra lo sceriffo di una piccola città (Joaquin Phoenix) e il sindaco (Pedro Pascal) scatena una polveriera mentre i vicini si scontrano tra loro a, nel New Mexico“. Insieme a Phoenix e Pascal nel cast ci sono Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Amélie Hoeferle, Clifton Collins Jr. e William Belleau. Ilè il quarto lungometraggio di, dopo “Hereditary”, “Midsommar” e “Beau”, quest’ultimo in cui ha recitato anche Phoenix.