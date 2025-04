Cultweb.it - Davvero si possono togliere i graffi dal parquet con una noce? Verifichiamo il trend del momento

Negli ultimi anni, i rimedi fai-da-te per la manutenzione della casa hanno acquisito grande popolarità, complici i social media e la diffusione di video virali che promettono soluzioni rapide e a costo zero. Uno deipiù curiosi è l’uso delle noci per rimuoveresuperficiali dal. Ma quanto c’è di vero in questa pratica? Si tratta di una soluzione realmente efficace o solo di un effetto temporaneo?I video online sono tantissimi e tutti con lo stesso script: una mano strofina unasu uno visibile su una superficie in legno, e in pochi secondi il segno sembra attenuarsi fino a scomparire. Magia? No e ora vi spieghiamo perché.Il meccanismo alla base di questo rimedio è semplice e ha una base scientifica concreta. Laè ricca di oli naturali, in particolare acidi grassi e oli vegetali che vengono rilasciati quando il frutto viene strofinato su una superficie.