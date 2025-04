Quifinanza.it - Zucchero di Palma ritirato dai supermercati, tutti lotti interessati

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha segnalato un nuovo richiamo. Si tratta questa volta di unodia fette del marchio Thai Dancer.Il richiamo è legato a un rischio specifico per la salute: la presenza di Anidride Solforosa non dichiarata in etichetta, una sostanza potenzialmente pericolosa per le persone allergiche o sensibili. Nella nota ufficiale si raccomanda di non consumare il prodotto e, per i punti vendita, di procedere con il ritiro immediato dagli scaffali.Richiamo perdi: allergene non dichiaratoCon la nota dell’11 aprile 2025, pubblicata anche sull’app dedicata del Ministero, è stato richiamato lodia fette da 200g del marchio “Thai Dancer”.Il nome commerciale del prodotto è indicato come Fette didi200g, mentre il produttore è Food Specialize Co.