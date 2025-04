Anteprima24.it - Viale Spinelli, ‘San Giorgio Protagonista’: “A rischio la sicurezza dei cittadini”

Tempo di lettura: 4 minuti“Il Sindaco Ricci e il delegato alla viabilità Gaudino da quattro mesi si assumono ile la responsabilità di mettere a repentaglio ladei, impiegando un lasso di tempo troppo lungo per il completamento della segnaletica orizzontale lungo il, oggetto dei lavori per il rifacimento della rete fognaria”. Così in una nota stampa i consiglieri di SanProtagonista Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno. “Non parliamo di moderne soluzioni tecnologiche – evidenziano i consiglieri -, bensì delle comuni strisce pedonali, che costituiscono un impegno ORDINARIO e dovuto alla cittadinanza, per intenderci il minimo indispensabile tanto da non meritare il clamore di comunicati degli amministratori”. “Pertanto, chiediamo – scrivono Bocchino, Rinaldi e Bruno – al Sindaco di procedere ad horas ad ordinare il completamento della segnaletica orizzontale lungo