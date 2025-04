WWE TNA Cancellati i piani per uno scontro tra Joe Hendry e The Miz

Hendry: l'attuale campione mondiale della TNA, grazie al suo carisma e alla potenza dei social media, ha creato un buzz incredibile che lo ha portato ad apparire in NXT lo scorso anno e a diventare il primo atleta non sotto contratto a lottare per il titolo mondiale NXT, detenuto all'epoca da Ethan Page, nel main event di un PLE e, soprattutto, il primo campione mondiale della TNA ad apparire con la cintura alla Royal Rumble. E, a quanto pare, ci sarebbero stati altri piani per coinvolgerlo nel main roster.Faida con Miz cancellata da Ariel SchnererSecondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, nei mesi scorsi la WWE avrebbe delineato la possibilità di una faida tra Hendry e The Miz: uno scontro che avrebbe dovuto prendere piede con un'apparizione di Hendry in WWE e con una sconfitta proprio ai danni di Miz.

