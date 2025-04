Panorama.it - Mickey Rourke, cacciato dal Grande Fratello UK dopo appena 6 giorni: cosa è successo

La permanenza dinella casa del Celebrity Big Brother UK è durata meno di una settimana, ma ha lasciato dietro di sé un vortice di polemiche. L’attore americano, 72 anni, è stato allontanato ufficialmente dal realityuna serie di comportamenti giudicati inaccettabili dalla produzione.L’episodio che ha fatto traboccare il vaso è stato un violento scontro con Chris Hughes, ex concorrente di Love Island e volto noto della TV britannica. Stando a quanto riportato dal Daily Mail e da fonti interne al programma,avrebbe reagito in modo aggressivo a quello che ha percepito come uno sguardo provocatorio da parte di Hughes, arrivando a insultarlo e minacciarlo. Un insider ha raccontato al The Sun: “Anon piaceva che Chris gli mancasse di rispetto con lo sguardo e lo ha attaccato con un sacco di insulti.