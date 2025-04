Lapresse.it - Nautica, ‘World Yachting Summit’ a Monaco dal 15 aprile

Dal 15 al 17si terrà ail ‘World(WYS), evento internazionale che riunirà i principali protagonisti dell’industria nautica globale. Lo ha annunciato M3, leader nello sviluppo costiero, nella progettazione di marine e nella creazione di yacht club, che propone soluzioni tra performance economica e responsabilità ambientale, occupandosi da circa sette anni della progettazione di infrastrutture costiere sostenibili, offrendo modelli innovativi per il futuro dello sviluppo nautico. Il WorldSummit si distingue, come iniziativa libera da influenze istituzionali, commerciali o associative, per promuovere un momento di scambio e confronto. Parteciperanno costruttori navali, produttori di motori, gestori di marine, esperti tecnologici, professionisti del turismo nautico e decisori economici.