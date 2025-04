Iltempo.it - "Visita negli Usa coordinata con Ue". Dazi, asse Meloni-von der Ley7en

Ladi GiorgiaStati Uniti è statacon la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'ha dichiarato Arianna Podestà, portavoce della Commissione europea. "La presidente Von der Leyen e la prima ministrasi sono tenute regolarmente in contatto la Presidente è in costante contatto con tutti i leader. Nei giorni scorsi, sono state in contatto anche in relazione a questa missione (di giovedìUsa) e lo saranno anche prima della missione programmata". Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, nel briefing quotidiano con la stampa. "Come ha detto la stessa Presidente in alcune interviste, qualsiasi contatto con gli Stati Uniti è ben accetto, naturalmente, la competenza a negoziare gli accordi commerciali spetta all'Unione europea.