5 Passi in Val Carlina le foto

(Di domenica 25 agosto 2024) Vidiciatico, 25 agosto 2024 – Il suggestivo paesaggio di Vidiciatico ha fatto da cornice alla 15ª edizione della celebre gara podistica "5in Val", tenutasi il 25 agosto 2024. Quest'anno, la partenza della corsa ha avuto luogo proprio a Vidiciatico, dopo che l'edizione precedente aveva visto protagonista Lizzano Belvedere, in un’alternanza che mantiene viva la tradizione e l'interesse per questa competizione. 5in Val, leFederico Pasquali, una delle anime organizzative della manifestazione, ci racconta con entusiasmo come questa edizione rappresenti un vero e proprio momento di festa, reso possibile grazie all'incessante impegno dei numerosi volontari. Il loro contributo ha permesso di allestire una gara che non solo offre un percorso mozzafiato, ma garantisce anche la massima sicurezza per tutti i partecipanti.