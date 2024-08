Vannacci fa sul serio | Il mio comitato si sta trasformando da associazione culturale a politica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 agosto 2024) Portare nell’alveo del centrodestra nuovi elettori «che supportano Roberto», per aiutare anche la Lega. Questo è il fine che l’europarlamentare, campione di preferenze alle scorse Europee nelle liste del Carroccio, vede per l’organizzazione che è nata intorno al suo libro. «Ho già detto che il“Mondo al contrario”, nato ad agosto 2023, che aveva già cominciato a tesserare nel 2023, non è nulla di nuovo». Tuttavia, «ilsi stada, semplicemente perché prima seguiva uno scrittore e ora un politico». Dunque,non ha intenzione di riunire i suoi seguaci in un partito tradizionale. L’europarlamentare, parlando a margine di un incontro alla Versiliana, mostra fierezza perché il suo«non rappresenta un elettorato che esisteva già.