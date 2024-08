Un campo di rugby al centro Scirea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Avviati i lavori per il nuovodaal: oltre 340mila euro investiti dal Comune per realizzare un manto erboso adatto alla disciplina della palla ovale (ma anche per il calcio). Dopo lo stop dei lavori che erano previsti per riqualificare ildi via Scarlatti, il Comune ha deciso di concentrare l’intervento in un altro luogo, per consentire a bambini e ragazzi di praticare il proprio sport preferito. Alla fine del 2022, infatti, un verbale di Arpa ha decretato l’impossibilità di procedere con i lavori sul terreno, a causa dell’amianto trovato in seguito a un sopralluogo tecnico. L’area, oggetto probabilmente di scarichi abusivi e movimenti terra negli anni passati, è stata messa in sicurezza ma, almeno per ora, è impossibile procedere con interventi.