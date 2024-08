Sisma ad Accumoli e Amatrice Via Crucis in ricordo delle vittime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Sulle note di brani di Mozart, Haydn e Bach, hanno preso il via ieri sera, nella frazione di Libertino di, le celebrazioni per ricordare ledel terremoto del 24 agosto 2016 che devastò il Centro Italia. Adlefurono 11 mentre nella vicina239. Adin tanti, riferisce il settimanale della diocesi di Rieti www.frontierarieti.com, hanno partecipato alla veglia di preghiera guidata dal parroco, don Stanislao Puzio, che ha parlato di “una ricostruzione a due velocità ” come confermato anche dal nuovo sindaco Mauro Tolomei che, nel suo saluto alla comunità , ha riconosciuto “gli inciampi e le lentezze, denunciando la ricostruzione in arretrato e l’emorragia di persone, lo spopolamento che pare inarrestabile e ad oggi fa contare un 20% di cittadini in meno.