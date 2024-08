Sinner è un classico | più della metà che burlone il destino

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024) Jannik, ormai è un grande, ogni volta succede puntualmente: statistica impressionante, tutt’altro che casuale. In tanti, sui social, si erano detti spaventati al pensiero che il pubblico del Flushing Meadows potesse riservare a Jannikun’accoglienza poco calorosa, alla luce delle notizie che hanno tenuto banco nei giorni scorsi. Dubbi che fortunatamente sono svaniti quando, al momento di scendere in campo per allenarsi prima dell’esordio, i tifosi lo hanno acclamato a gran voce, spellandosi le mani per applaudire al numero 1 del mondo. Jannikaffronterà Mackenzie McDonald al primo turno degli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itLa brutta vicenda che lo ha visto accusato di doping è tutt’altro che alle spalle, con la Wada che deve ancora determinarsi e decidere se impugnare la sentenza e fare ricorso.