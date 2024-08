Rabiot al Milan l’ultimo annuncio spiazza | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 24 agosto 2024) Adrienpotrebbe essere la ciliegina sulla torta del mercato del, ma arriva unchesta“Il mercato chiude quando lo decido io”. Zlatan Ibrahimovic ha parlato così una settimana fa, dando ad intendere che l’arrivo di Fofana non avrebbe chiuso gli acquisti del. Il tempo però passa e i rossoneri hanno la necessità di vendere prima di tornare a comprare. Il centrocampo è il reparto attenzionato: Adli e Bennacer i candidati a fare le valigie, con l’algerino che potrebbe finire in Arabia Saudita. Ma nel caso in cui arrivasse la doppia cessione, chi sarà il prescelto da acquistare? Se Vos è un giovane di belle speranze che arriverà per fare la spola tra prima squadra eFuturo, Koné sarebbe un profilo particolarmente gradito a Fonseca.