Piano casa task force in campo a Modena | E’ un problema che va risolto E non riguarda solo gli studenti

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Rimettere nelle disponibilità del mercato alloggi sfitti, intercettare risorse per ristrutturare appartamenti non utilizzati anche riqualificando vecchi edifici, rilanciare e potenziare Agenzia, senza dimenticare le richieste che arrivano da lavoratori eper i quali nasceranno in città nuove soluzioni abitative. Sono le prime azioni condivise dall’assessora alle Politiche abitative del Comune, la vicesindaca F r ancesca Maletti, con i soggetti che sta incontrando nel percorso verso la realizzazione di unper lacon la missione di rendere“una città più abitabile e accessibile”– secondo gli indirizzi di Governo tracciati dal sindaco Mezzetti – garantendo il diritto allaalle famiglie che sempre più numerose faticano a trovare una soluzione abitativa, ma anche a lavoratori efuori sede.