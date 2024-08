Pedullà | McTominay al Napoli | trattativa in fase avanzata Ecco cosa filtra – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024): “, operazione molto ben avviata. È la priorità di Conte per alzare il tasso di qualità del centrocampo azzurro” Ilaccelera per Scott. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il centrocampista scozzese del Manchester United è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Alfredo, giornalista di Sportitalia, ha fornito importanti aggiornamenti sulla. Sul suo canale YouTube,ha dichiarato: “Ritengo molto intelligente la mossa delper, che tra l’altro oggi è in panchina. Operazione molto ben avviata, è una priorità di Conte.” Il giornalista sottolinea comesia il profilo ideale per il centrocampo deldi Antonio Conte: “Penso che più di Gilmour,abbia le caratteristiche giuste per alzare il tasso di qualità del