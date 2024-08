Nel Bravìo Cagnano lancia la sfida Registrato un tempo da record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Se la corsa con le botti è anche una ’guerra di nervi’, allora sullo scacchiere del2024 si registra una mossa da tenere in considerazione. A compierla, nelle prove notturne di mercoledì del percorso di gara, è stata la contrada diche ha fatto segnare il-monstre di sette minuti e ventidue secondi. Subito è scattata la caccia a precedenti simili: secondo fonti attendibili, si tratterebbe delassoluto della manifestazione. A ottenere una prestazione così ragguardevole non è stata naturalmente la sola coppia di spingitori titolari di, formata da Luca Benassi e Samuele Cesaroni: una parte del lavoro se lo sono sobbarcato i ’gregari’, che hanno dato tutto in tratti particolarmente pesanti, ma evidentemente anche i cambi hanno funzionato molto bene.