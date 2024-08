Minacce rosse spunta la lista degli agenti sionisti | i nomi nel mirino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Unadi proscrizione. Orrenda, di quelle prodotte dai regimi autoritari per mettere all'indice i «nemici del sistema». Un'autentica follia, nel 2024, rilanciata da un volantino del sedicente Nuovo Partito Comunista. Sul loro sito è stata pubblicata un interminabile elenco di politici, giornalisti e imprenditori bollati come «». Nel delirante post, si può leggere (la necessità di) «sviluppare la denuncia e la lotta contro organismi ein Italia. La lotta contro organismi eoperanti in Italia è lotta sia per sostenere la resistenza del popolo palestinese sia per liberare il nostro paese dai gruppi imperialisti italiani e stranieri e in particolare dal protettorato Usa-Nato». Tanti, troppi icitati: John Elkann, Ester Mieli, Gabriele Albertini, Claudio Lotito, Sara Funaro.