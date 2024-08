LIVE Sonego-Michelsen 6-0 1-0 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | solo l’azzurro in campo per ora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ace (3°)!!! 40-30 Raro errore di rovescio di. 40-15 Non risponde di rovescio. 30-15 Prima vincente. 15-15 In rete il rovescio di. 15-0 Prima vincente del, dopo il toilet break obbligatorio di6-0! Oscenità dell’americano con il taglio di rovescio. Primo set con tre break a senso unico perin 22?! 15-40 Lungo il rovescio dell’americano. 15-30 Risposta di dritto nei piedi di! 15-15 In rete il rovescio di. 15-0 Non risponde di rovescio. 5-0 Servizio e dritto! 40-30 Nei piedi il passante dell’USA. 40-15 Servizio vincente! 30-15 Combinazione di dritti a segno di. 30-0 Attacca di dritto e chiude a rete il torinese. 15-0 Ace (2°). INCREDIBILE,warning per. NOOha colpito uno spettatore con la pallata.