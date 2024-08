La Dea U23 fa l’esame alla matricola Per l’Alcione è una prima incerottata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) È subito derby, a Caravaggio. Un confronto lombardo, tra una squadra che un anno fa, di questi tempi, era unadel torneo di Serie C e che oggi alle 18 avrà dsua l’esperienza di una stagione alle spalle tra i professionisti. È vero che, per le seconde squadre, il ricambio è ampio, continuo, un andirivieni col piano superiore in cui albergano “quelli della A“ che diventa ancor più frequente nei momenti in cui la lista indisponibili di Gasperini diventa più folta. Ad inizio stagione non c’è ancora una necessità così impellente, tanto più chedi campionato l’Atalanta ha dimostrato di avere risorse a sufficienza, vincendo 4-0 a Lecce.