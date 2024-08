Intanto via l’albero cresciuto in mezzo alla strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Via ‘della rampa’. Tanto tuonò chefine piovve. In realtà è bastato poco per convincere l’amministrazione chesorto espontaneamente e a dismisura lungo la rampa da via Bocconi verso Vallemiano,congiuntura con l’Asse Nord-Sud, andava tolto da lì. Con le buone o con le cattive. Parliamo di una scelta drastica, ossia tagliare il fustobase senza poter eliminare di netto le radici di una pianta infestante visto che sarebbe stato necessario rompere l’asfalto. Una pianta che è stata lasciata crescere troppo, al di qua del guard-rail, fino a occupare quasi mezza corsia. È davvero incredibile che nessuno dell’amministrazione comunale (va ricordato che a un centinaio di metri in linea d’aria da quel punto c’è la sede del magazzino comunale) si sia accorto negli ultimi mesi di quella pianta.