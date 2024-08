Incubo superpidocchi a Milano e in Lombardia in due anni boom di trattamenti | cosa fare e come riconoscerli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Sono l’delle famiglia, sono piccoli, ma possono diventare tremendamente fastidiosi: parliamo dei pidocchi, cioè dei parassiti che vivono nella capigliatura umana (e in cui svolgono il loro intero ciclo vitale). Negli ultimi due, si è registrato un aumento della diffusione di questo minuscolo animale. Tra gli esperti si ipotizza sia una nuova generazione di “super pidocchi” più resistenti, sia un effetto “rimbalzo” post pandemia.diriconoscere i pidocchiin caso di pidocchidiUna tendenza rilevata dalla crescita delle vendite dianti-pidocchi: negli ultimi dueil fatturato dei prodotti antipediculosi inè passato da 2,4 milioni a 4,2 milioni di euro. Tra il 2022 e il 2023 l’impennata è stata del 41 per cento, mentre tra il 2023 e il 2024 ha toccato il 22 per cento.