È il più antico d’Italia L’artista pavese Bressani maestro del Palio di Asti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Parlaildi, il piùche dal 1275 resiste inalterato all’usura del tempo e che, come da tradizione, il 1° settembre dà ufficialmente il via al Settembregiano. Per questa edizione 2024 il “del“ è Stefano. Classe 1973,è l’ideatore di una tecnica innovativa che si basa sull’utilizzo di stoffe e tessuti tecnici con le quali creare le sue sculture., riconosciuto come artista innovativo contemporaneo di livello internazionale e definito "artista delle stoffe", ha realizzato due drappi coloratissimi dove è evidente la sua cifra stilistica, ripresa anche nell’aggiunta al “di bottoni“, che rimandano all’idea sempre presente nelle sue opere di riciclo e di sartoria artigiana. L’immagine del drappo è idealmente divisa in tre scene principali: la Natura, il Territorio e il Divino.