Dalla Linea gotica al pescheto in festa Montelabbate diventa ’capitale’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Tocca are capitale della cultura italiana per una settimana. Dal 26 agosto all’1 settembre sarà protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’ progetto simbolo di Pesaro 2024. Il programma offre una ricca proposta tra arte, storia, musica, cinema e letture per i più piccoli. E, naturalmente, riflettori puntati su un’eccellenza come la pesca, frutto antico e rinomato di questo territorio. Nel calendario anche due appuntamenti di Cosa c’è DOP e, chicca preziosa, una nuova tappa di ‘Castelli nascosti’ per andare alla scoperta dell’Abbadia di Tommaso in Foglia e del Castello di Farneto. "Ringrazioche mette al centro gli artisti attraverso una serie di mostre e poi spazio alla musica e all’agroalimentare - sottoil vice sindaco Daniele Vimini -. Alcune delle iniziative nate con 50x50 stanno funzionando molto bene e possonore stabili nel tempo".