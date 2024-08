Chiara Ferragni e Fedez retroscena inedito sulla separazione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 24 agosto 2024) La fine della relazione traha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Nonostante l’amore ostentato sui social, non sono riusciti a tenere unito il loro matrimonio, seppur con diversi tentativi. Ma dopo diversi mesi dalla rottura, spunta un altrofine della loro storia. I Ferragnez sono stati il sogno infranto di tantissimi utenti social, che seguivano da sempre la loro storia. Molti hanno sperato che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma, ma così non è stato almeno finora. Ma pare che le cose non funzionassero da tempo. Ecco l’ultimospuntato fuorirelazione tra: isul divorzio, foto Ansa – VelvetGossipSiamo rimasti tutti increduli di fronte latra