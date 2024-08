Achille Costacurta | parla il padre Billy Costacurta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Alessandro– ex calciatore conosciuto con lo pseudonimo di– si esprime circa il caso che ha recentemente coinvolto il figlio. Le sue parole Una bufera senza precedenti quella che dallo scorso luglio 2024 ha coinvolto la famigliae la moglie Martina Colombari hanno infatti dovuto fronteggiare diverse problematiche – non da poco – legate al figlio, che in più di un’occasione avrebbe dimostrato di essere «del tutto fuori controllo». Titoli di giornale e prime pagine per il primo ed unico figlio die Martina la cui “furia adolescenziale” stenta a placarsi nonostante l’intervento dei genitori e delle forze dell’ordine.