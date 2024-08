Vacanze alle Canarie | un solo arcipelago infiniti viaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le Isolesono la destinazione giusta per quei vacanzieri che desiderano trascorrere giorni spensierati tra sole, mare in seno ad una natura incontaminata. Questoal largo delle coste africane è uno scrigno di meraviglie disseminate tra sette isole affascinanti, ognuna con un patrimonio paesaggistico e culturale tutto da scoprire. L’incanto delleè così magico che vorrete esplorare ogni singola isola: dspiagge dorate di Tenerife alla sabbia nera di La Palma; dpinetepiantagioni di aloe. L’atmosfera in questoè resa speciale anche dal clima locale. Le temperature piacevoli in ogni stagione garantiscono un’eterna primavera, rendendo lela destinazione perfetta per chi non rinuncia ad un po’ di mare in ogni momento dell’anno.